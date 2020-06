"Robuust testen, meer poetsen, extra ruimte...": de US Open gaat door!

De Amerikaanse tennisfederatie had de aanzet al gegeven voor een US Open in 2020. De USTA besloot die na overleg toch te organiseren, maar dan was het nog aan de overheid. Ook vanuit die kant is er nu groen licht gekomen. Gouverneur Cuomo kwam met het verlossende nieuws.

De USTA had dus de intentie getoond om nog een US Open op poten te zetten ondanks de zorgen over het coronavirus. Vervolgens waren alle ogen gericht op de gouverneur van New York, Andrew Cuomo. Die heeft op Twitter laten weten dat de US Open wel degelijk kan plaatsvinden.

"De US Open zal gehouden worden in Queens, New York, van 31 augustus tot en met 14 september", meldt Cuomo. Dat zal wel zonder publiek zijn. Daarnaast zullen er nog een hoop zaken anders verlopen dan voordien. "De USTA zal uitzonderlijke maatregelen nemen, zoals robuust testen, meer poetsen, extra ruimte in de kleedkamers en een toegewijde transportatie."

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.



The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 16, 2020

Het is wel nog de vraag of het dit jaar kan uitgroeien tot een grandslamtoernooi die naam waardig. Bij de dames zou Halep niet naar New York komen en bij de heren twijfelen kleppers als Djokovic en Nadal over hun deelname. Federer ontbreekt door een blessure en er zijn nog spelers en speelsters die er nog niet uit zijn of ze gaan meedoen. Vorig jaar werd de US Open gewonnen door Nadal en Andreescu.