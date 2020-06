De 'Kimback' maakt doorstart in juli: Clijsters bevestigt deelname aan World Team Tennis

Kim Clijsters gaat opnieuw tenniswedstrijden spelen. Ze wacht de officiële herstart van de WTA Tour niet af en gaat in juli meedoen aan de World Team Tennis. Daarvoor zal ze in juli reizen naar de VS, naar West Virginia.

In de World Team Tennis zullen gemengde teams het tegen mekaar opnemen. Het evenement had Kim Clijsters al opgenomen in de deelnemerslijst, maar nu heeft de Limburgse ook haar deelname bevestigd. Ze zal deel uitmaken van team "New York Empire".

Clijsters zit zo in hetzelfde team als Mardy Fish, Sabine Lisicki, Kveta Peschke, Neal Skupski en Jack Sock. Het toernooi begint op 12 juli. Voor Clijsters is elke gelegenheid op competiviteit belangrijk. De 'Kimback' bleef tot dusver beperkt tot de toernooien van Dubai en Monterrey en twee officiële wedstrijden in totaal.

Hopen dus maar dat Clijsters wedstrijdritme kan opdoen en dat dit haar later in het seizoen ook zal helpen. De World Team Tennis duurt tot 2 augustus.