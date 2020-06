Amerikaanse federatie wil US Open wél laten doorgaan, bal nu in het kamp van gouverneur Cuomo

Na heel wat overleg is er een standpunt ingenomen over de US Open door de USTA, de Amerikaanse tennisfederatie. Die zou ondanks heel wat uitdagingen met het oog op de coronacrisis ervoor willen opteren om de US Open toch te laten plaatsvinden.

Dat wil zeggen dat we ons wel degelijk nog mogen opmaken voor grandslamtennis dit jaar. Een heuglijk vooruitzicht voor de tennisfan, maar het is nog verre van in kannen en kruiken. De overheid, en meer bepaald gouverneur van New York Andrew Cuomo, moet nu nog de goedkeuring geven.

BROEIHAARD

Cuomo is de laatste tijd al vaak in het nieuws geweest nadat New York de broeihaard werd van het coronavirus. Ondertussen is de situatie wel verbeterd. Dat laat de USTA ook toe om te hopen op een start van de US Open op 31 augustus.

Dat zou dan wellicht gebeuren zonder kwalificaties en zonder publiek. Het toernooi van Cincinnati zou de week voordien plaatsvinden. Die twee toernooien blijven aan mekaar gekoppeld.