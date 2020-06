🎥 David Goffin ook tegen toptienspeler onderuit op Ultimate Tennis Showdown

Berrettini is dan ook niet de eerste de beste, want toen de ranglijsten bevroren werden, stond die op de achtste plaats op de ATP. Nadat Berrettini een spannend eerste kwart met één puntje verschil in zijn voordeel beslechtte (13-12), ging hij op zijn elan door. In het tweede kwart kreeg Goffin een 20-8 om de oren.

Goffin kon zich dan geen foutjes meer permitteren, maar slaagde er niet in om een vuist te maken. Ook kwart drie ging met duidelijke 18-9-cijfers naar zijn tegenstander. De nederlaag stond dan al vast. Wel redde Goffin nog de eer door het laatste kwart te winnen met 11-12.

Better late than never?@David__Goffin comes back strong to take the fourth quarter, but it's too little too late to get the W against The Hammer. #UTShowdown pic.twitter.com/dYy1r1PPn7