Ultimate Tennis Showdown toch nog niet het 'toernooi van de toekomst'

Zo, David Goffin heeft de Ultimate Tennis Showdown-experience eens mogen ervaren. En wij met hem bij het bekijken van zijn eerste wedstrijd. De conclusie? Het traditionele tennis zal hiervoor nog niet meteen baan ruimen.

Initiatiefnemer Patrick Mouratoglou ziet het groots. Hij wil met dit event tennisgelegenheid creëren in afwachting van officiële toernooien, maar is ook bezorgd over de populariteit van de sport bij jonge fans en wil met nieuwe, creatieve regels voor een boost zorgen. Zelfs de mogelijkheid dat UTS uitgroeit tot een seizoen naast de ATP en de WTA werd niet uitgesloten.

Hier en daar werd het zelfs al het 'toernooi van de toekomst' genoemd. Zo ver zijn we nog zeker niet. Heel wat goede bedoelingen, dat wel, maar het reglement en alles wat bij de Ultimate Tennis Showdown komt kijken, zien we nog niet meteen van toepassing zijn op een officieel toernooi.

TRENDBREUK

Door de wedstrijden 4x tien minuten te laten duren, gaat UTS de kant op van andere Amerikaanse sporten zoals ijshockey en basketbal, waarbij ook een wedstrjid onderveeld wordt in vier kwarts. Drie kwarts winnen is de inzet, maar per kwart staat het dus niet op voorhand vast hoeveel punten er gehaald moeten worden. Dat is toch een complete trendbreuk, want in het traditionele tennis speelt men naar 6 of 7 gewonnen games.

Zoiets gaat er toch al echt een andere sport van maken. Dat geldt ook voor een jokerkaart waarbij het winnen van één rally bijvoorbeeld meteen drie punten ging opleveren. David Goffin maakte er één keer handig gebruik van. In elk geval: zoiets zal toch enkel in een reglement opgenomen wordt wanneer de einduitslag niet van al te groot belang is.

BIJNAMEN GEEN VOLTREFFER

Dan was er nog het gebruik van de bijnaam die elke speler toegewezen kreeg. Op zich wel tof, maar om die dan ook elke keer zo te laten uitspreken door de umpire. Dat was er toch wat over en bracht ook hoegenaamd niets bij.

Wat er ook wat over was: het opzet om meer interactie te creëren. Een nobel doel, maar het lag er iets te vingerdik op. Het overleg tussen speler en coach, de interviews tijdens de kantwissels en dan ook nog de commentatoren die hun zegje moeten doen. Allemaal iets te veel van het goede. Of het vraagt misschien gewoon wat aanpassing, dat kan ook.

SNELHEID EN DYNAMIEK

Let wel: het was zeker niet allemaal slecht. De vrees dat tennis jongeren niet urenlang kan boeien is terecht, al blijft zo'n urenlange mannenmatch op een Grand Slam op het hoogste niveau toch heerlijk om kijken. Maar het tennis kan wel wat meer snelheid en dynamiek gebruiken. Daar zorgt deze UTS wel voor, met slechts 15 seconden tussen de punten.

Ook zeer handig in het systeem van de kwarts, want wanneer een speler ruim voor staat, zou hij anders al midden in zo'n kwart gaan kunnen tijd rekken. Dat soort spelbederf wordt nu vermeden. Het vergt ook wel wat, want na een lange rally moeten de spelers dus snel opnieuw klaar staan. Dat mag wel verwacht worden aan de top en het tempo blijft er zo constant in. Dat is dus iets waar wel toekomst in zit.