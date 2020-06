Dominic Thiem verstoort Servisch feestje en is de beste in eerste Adria Tour-toernooi

Dominic Thiem greep op de Australian Open net naast de titel, maar heeft nu toch nog eens kunnen proeven van de eindzege op een toernooi. Al is het dan maar een demonstratietoernooi. Dat het gravel in Belgrado hem goed zou liggen, was te voorspellen. In de finale klopte hij Krajinovic.

Het eerste toernooi van de Adria Tour trok heel wat volk. Die zaten er natuurlijk in de eerste plaats voor de thuisspelers. Uit een poule met enkel Serviërs plaatste niet Novak Djokovic, maar wel Filip Krajinovic zich voor de finale. Thiem was bovenaan geëindigd in de andere groep.

De Oostenrijker voorkwam een Servische eindzege. Wel goed voor Thiem dat hij het nipt haalde in de eerste set van de finale met 4-3, want de volgende ging naar Krajinovic met 2-4. Het waren in Belgrado iets kortere sets waarbij het zaak was om zo snel mogelijk vier games te winnen.

SPANNING

De spanning zat er dus best wel in in de finale, maar Thiem haalde de laatste set binnen met 4-2. Hij is dus het best gestart aan de Adria Tour. Er zullen ook nog toernooien gespeeld worden in Kroatië en terug in Servië.