🎥 Na tweemaal terug te komen struikelt Goffin alsnog op Ultimate Tennis Showdown in sudden death

David Goffin heeft zijn eerste match op de Ultimate Tennis Showdown achter de rug. Goffin zag het eerste en derde kwarter naar zijn tegenstander Gasquet gaan, maar kwam wel telkens terug. De Fransman haalde het alsnog in de sudden death en won dus met 3-2.

Op de UTS zijn er in elke wedstrijd vier kwarts van telkens tien minuten. Het staat dus vooraf niet vast hoeveel punten er precies gespeeld werden. Goffin heeft op het toernooi de bijnaam 'The Wall', maar bleef in zijn eerste match dus niet overeind.

In de eerste drie kwarts was het verschil telkens miniem en kwam het aan op de details. Gasquet won kwart 1 en 3 respectievelijk met 13-11 en 12-11. Tussendoor was kwart 2 naar Goffin gegaan met 12-14. Goffin speelde ook een goed vierde kwart en trok daarin het laken overtuigend naar zich toe met 10-15.

Het stond dus 2-2 na vier kwarts en dan moet er in een sudden death een verschil van twee punten gemaakt worden. Gasquet won de eerste twee punten en slaagde daar dus onmiddellijk in. Jammer van de nipte nederlaag, maar Goffin krijgt snel opnieuw een kans om een zege te laten optekenen. Maandag speelt hij om 18u30 tegen Matteo Berrettini.

Andere uitslagen van zondagmatchen: Popyrin - Benchetrit 3-1, Berrettini - Brown 3-1, Lopez - Pouille 3-2 en Tsitsipas - Paire 3-1.