Thiem plaatst zich met perfect rapport voor finale op Adria Tour in Belgrado, Djokovic loopt met 2 op 3 eindstrijd mis

Met spelers als Dominic Thiem en Novak Djokovic mag het publiek op de Adria Tour zich in de handen wrijven. Het krijgt onvervalste toppers aan het werk te zien. Thiem voelt zich helemaal thuis op het gravel van Belgrado en plaatste zich voor de finale. Daarin treft hij onverwacht niet Djokovic.

Thiem had zijn eerste zege nog te danken aan de blessure bij een tegenstander, maar werd nadien wel op de proef gesteld. De Oostenrijker bleef Lajovic nipt de baas met 1-4, 4-1 en 4-3. De partij tegen Dimitrov zou beslissen wie naar de finale ging. Thiem won met tweemaal 4-3 en had zo zijn finaleticket beet.

KRAJINOVIC VERRAST

In de andere groep was de beslissing al gevallen. Djokovic had eerst gewonnen van Troicki, maar in de volgende match was Krajinovic te sterk met 2-4, 4-2 en 4-1. Djokovic herpakte zich wel en klopte Zverev met 4-0, 1-4 en 4-2. Dat betekende dat Krajinovic naar de finale mocht. Die had zijn laatste groepsmatch van Troicki gewonnen met 4-0 en 4-3.

Niet de verwachte Serviër in de finale dus, maar ook Krajinovic zal wel op de steun van het thuispubliek kunnen rekenen. Thiem start echter als favoriet.