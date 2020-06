Djokovic en andere toppers winnen hun eerste partij op Adria Tour, volgepakte tribunes in Belgrado in coronatijden

Novak Djokovic houdt zijn eigen demonstratietoernooi in coronatijden in Servië, om zo toch het tennisgevoel weer terug te krijgen. Ook andere topspelers zijn naar Belgrado afgezakt. Wat vooral opvalt: de tribunes zitten lekker vol.

Het is toch een vreemd zicht in deze tijden: toeschouwers die in de tribunes behoorlijk dicht op mekaar zitten en weinigen van hen die een mondmasker dragen. Het kan allemaal op de Adria Tour. In Servië vallen de coronacijfers tot wel mee: er zijn tot dusver 'slechts' 252 mensen gestorven aan het virus.

Dan kan er al eens zo'n evenement georganiseerd worden. Er wordt gespeeld naar twee gewonnen sets, wel met de wetenschap dat wie het eerst vier spelletjes beet heeft, de set al op zak heeft. Kwestie om het wat vooruit te laten gaan.

MAKKELIJKE ZEGE VOOR DJOKOVIC

Novak Djokovic is alvast goed van start gegaan en klopte zijn landgenoot Viktor Troicki met tweemaal 4-1. In dezelfde groep nam Dominic Thiem het op tegen Damir Dzumhur. Bij 2-0 in het voordeel van Thiem gaf Dzumhur op met een dijblessure. In groep B won Alexander Zverev een spannende partij tegen Filip Krajinovic met 0-4, 4-3 en 4-3.