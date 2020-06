Deel 3 van initiatief van Djokovic moet dan toch wijken voor de coronamaatregelen

Novak Djokovic was er snel bij om zowat zijn eigen exhibitieseizoen te organiseren toen bleek dat officiële toernooien nog niet voor deze zomer zouden zijn. Djokovic stelde een tour samen langs de Balkanlanden. Eén van die landen blijkt de deelnemers nu toch niet te kunnen ontvangen.

Dit weekend zijn ze begonnen aan de Adria Tour in het Servische Belgrado. Daar viel al op hoe dicht de toeschouwers bij mekaar zitten, alsof corona niet lijkt te bestaan. In Servië blijkt dat we mogelijk gezien het lage aantal besmettingen.

NIET NAAR MONTENEGRO

Er zou ook nog in Kroatië gespeeld worden, om vervolgens in het weekend van 27 en 28 juni naar Montenegro te trekken. Dat laatste gaat alleszins niet door. Montenegro heeft zijn grenzen opengesteld voor een aantal landen, maar Servië staat niet op de lijst. Montenegro heeft dus alsnog besloten om geen toestemming te geven voor de Adria Tour.

Eén weekend valt dus weg, maar op de andere data zal er wel getennist worden. De laatste wedstrijden van de Adria Tour zullen opnieuw in Servië plaatsvinden.