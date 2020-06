35-jarige ex-concurrente van Clijsters en Henin zet deur op een kier voor comeback

Als Kim Clijsters terug kan beginnen tennissen, is het misschien niet uitgesloten dat één van haar concurrentes destijds zich er misschien ook aan waagt. Kent u Jelena Jankovic nog? De voormalig nummer één sluit een comeback niet uit.

Jelena Jankovic is een opvallende gaste op de Adria Tour in Servië. Ze speelde op het exhibitietoernooi een wedstrijdje gemengd dubbel met haar landgenoot Novak Djokovic. Op een persconferentie gaf Jankovic meer uitleg over hoe het met haar gaat.

Jankovic speelde geen officiële match meer sinds de US Open van 2017. Een zware rugblessure speelde haar toen parten. "Het was zo erg dat ik niet goed kon lopen of slapen. Ik ben volledig hersteld, maar ik weet niet of ik dit een comeback zou noemen. Dit is de eerste keer in een heel lange tijd dat ik nog eens een tennisracket in mijn handen had. Ik was blij als een kind."

NOOIT OFFICIEEL GESTOPT

Keert ze dan nog terug naar het proftennis? "De deur staat op een kier, ik ben ook nooit officieel gestopt, maar ik leid nu een ander leven." Tegen de Belgische toppers kende Jankovic destijds weinig succes. De Servische speelde 9 keer tegen Clijsters en won slechts 1 keer. Tegen Henin verloor Jankovic zelfs al de tien onderlinge duels.