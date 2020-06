Goffin gaat van start in Ultimate Tennis Showdown: "Meer sprint dan marathon"

Voor David Goffin en enkele andere toptennissers staat vanavond met 'The Ultimate Tennis Showdown' een eerste toernooi op het programma sinds de coronastop. En dat toernooit zal er anders aan toe gaan zoals we het van tennis gewoon zijn.

Uitvinder van het toernooit Patrick Mouratoglou verklaart waarom hij iets aan het traditionele tennisrecept veranderd heeft. "De gemiddelde tennisfan is 61 jaar. Het tennis moet een jonger publiek kunnen aantrekken", meent hij in La Dernière Heure. "We willen meer sprint zijn dan marathon. Misschien kunnen toernooien zoals deze hun plaats op de kalender veroveren naast de traditionele toernooien."

"Een wedstrijd van 5uur is niet tv-vriendelijk", meent Mouratoglou. Een greep uit de nieuwe regels: een verdriedubbeling van de waarde van een punt, een joker, een time-out van de coach en het automatisch einde van een set na een kwartier. Benieuwd? Probeer dan zeker te volgen hoe David Goffin het vanavond doet tegen Matteo Berrettini.