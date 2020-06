Goffin in actie op Ultimate Tennis Showdown: dit is wat u mag verwachten

David Goffin is erbij, dat alleen al is een reden om de Ultimate Tennis Showdown te volgen. Initiatiefnemer Patrick Mouratoglou hoopt natuurlijk dat het niet de enige reden is. Hij rekent op een modern spektakel. We leggen u even het format uit van het toernooi dat zaterdag van start gaat.

Tien spelers gaan het in een systeem met poules tegen mekaar opnemen in een competitie over vijf weken. De matchen zullen maximum een uur kunnen duren en worden opgedeeld in vier kwarts van tien minuten. Elk kwart zal gespeeld worden naar het systeem van een traditionele tiebreak.

Spelers zullen om beurten twee keer na mekaar serveren. Als de stand aan het einde van een kwart gelijk is, volgt er een beslissend punt. Als het 2-2 is na vier kwarts, moet een sudden death de winnaar aanduiden. Elk punt mag er een andere speler serveren en dan gaan ze door tot er een verschil is van twee punten.

Tussen punten mogen er slechts 15 seconden zitten. In elk kwart beschikken de deelnemers over twee UTS--kaarten. Met zo'n kaart kun je er bijvoorbeeld meteen twee punten bij krijgen wanneer je een winner slaat of moet je tegenstrever na één punt de serve alweer afstaan.

Wanneer van kant wordt gewisseld, zullen fans via de livestream vragen kunnen stellen aan de spelers. Alle interactie met een coach dient in het Engels te gebeuren via een headset, zodat iedereen kan volgen wat er gezegd wordt. Bedoeling is dat er door dit alles snelle en dynamische matchen wedstrijden komen. Spelers zullen ook geen sancties ontvangen voor emotionele uitbarstingen.

David Goffin ging in eerste instantie eerst uitkomen tegen Popyrin, maar het schema is nog enigszins aangepast. Zijn eerste tegenstander wordt de Italiaan Matteo Berretini, een speler uit de top tien. Zij beginnen er in Nice aan om 18u30. Hieronder de matchen die op de openingsdag op het menu staan, met daarbij ook de head-to-headscores. Het kan u misschien helpen bij het maken van eventuele voorspellingen.

16u: Pouille - Benchetrit (0-0)

17u15: Brown - Paire (2-1)

18u30: Goffin - Berrettini (1-0)

21u: Lopez - Popyrin (0-0)

22u15: Tsitsipas - Gasquet (1-1)