US Open zonder Grote Drie dreigt na commentaren Djokovic, Amerikaanse zet hem op zijn plaats

Als de US Open al kan doorgaan, zal het nog maar de vraag zijn of er wel toppers naar New York zullen trekken. Roger Federer speelt sowieso niet meer dit jaar en Djokovic lijkt niet happig op deelname aan de US Open. Danielle Collins geeft de Serviër lik op stuk.

Djokovic had zich op de Servische televisie uitgesproken over de rest van het tennisseizoen. "Het lijkt me het meest reëel dat het gravelseizoen vervolgd wordt in september." Djokovic lijkt dus niet meteen geneigd om deel te nemen aan de US Open en dat heeft vooral te maken met de beperkte entourage die mee zou mogen en het feit dat spelers voorafgaand aan het toernooi twee weken in quarantaine zouden moeten gaan.

"Dat betekent dat we niet kunnen trainen op de courts", onderstreept de winnaar van de Australian Open. "Zulke extreme voorwaarden kan ik niet steunen. De meeste spelers met wie ik gesproken heb, vinden dat ook." Zo zou het een Grand Slam kunnen worden zonder Federer en Djokovic en eerder maakte ook Nadal een aarzelende indruk. Het is ook maar de vraag of er wel een editie komt in 2020 als de toppers afhaken.

Dat schiet dan weer in het verkeerde keelgat bij de Amerikaanse Danielle Collins. "Dit is een grote kans voor spelers om weer geld te verdienen en dan gaat de beste speler ter wereld zeggen dat het moeilijk wordt om te spelen omdat er maar één staflid mag mee komen. Het is makkelijk voor iemand die 150 miljoen heeft verdiend om ons te zeggen wat we met ons geld moeten doen en dan weigeren om de US Open te spelen."