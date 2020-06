Normale editie van US Open uitgesloten: veel spelers dreigen uit de boot te vallen

Het was woensdag een belangrijke dag in de weg naar het organiseren van de US Open. Er werd topoverleg gehouden met verschillende partijen. Eén conclusie is alvast is dat een toernooi met evenveel deelnemers als anders uitgesloten is.

Dat betekent dat verschillende spelers alvast niet de kans zullen krijgen om mee te doen in het eerstvolgende grandslamtoernooi. Je zal maar de speler of speelster zijn die net uit de boot valt. Als er een US Open komt, zullen er immers geen kwalificaties gespeeld worden. MINDER DUBBELSPELERS Dat is gebleken uit het gesprek op Zoom tussen organisatoren van Cincinnati en de US Open - die twee toernooien hangen zowat samen - vertegenwoordigers van de ATP en de tennissers. Bovendien zal in een eventueel dubbeltoernooi op de US Open het aantal deelnemers gehalveerd worden. Een andere zaak die nu al duidelijk is, is dat er geen publiek aanwezig zal zijn op het toernooi van Cincinnati en de US Open.