Kyrgios haalt flink uit naar ATP: "US Open spelen is egoïstisch met alles wat er nu aan het gebeuren is"

Wereldtoppers als Djokovic en Nadal gaven al aan niet happig te zijn op een deelname aan het fameuze Amerikaanse tennistornooi. Nu heeft ook de Griekse bad boy Nick Kyrgios zich op Twitter bijzonder kritisch uitgelaten over de ATP, en dat heeft niet alleen te maken met het coronavirus.

“De ATP probeert de US Open te laten doorgaan. Egoïstisch gezien alles wat er aan de hand is”, schrijft Kyrgios. “Er is uiteraard covid, maar er zijn ook de rellen (na de dood van George Floyd, red). Ik meen dat we samen eerst deze uitdagingen moeten overwinnen voor het tennis kan terugkeren.”

The ATP is trying to make the US Open go ahead. Selfish with everything going on at the moment. Obviously Covid, but also with the riots, together we need to overcome these challenges before tennis returns in my opinion. https://t.co/tEHPvr4miB