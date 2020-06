Haast volledig jaar zonder tennis moet Federer helpen om kunstje uit 2008 straks nog eens te herhalen

Roger Federer moet op zijn 38ste nog meemaken dat hij quasi een volledig tennisjaar moet overslaan. Toch een teken aan de wand dat het einde nadert voor de halve - nuja, zeg maar hele - tennisgod? Onlogisch zou het nu zijn. Wellicht wijkt vanaf nu alles voor de Spelen van 2021.

Doordat Federer nu voor een lange periode aan de kant staat, kan de vraag gesteld worden wat er nog rest in de tennisloopbaan van de Zwitserse topper. Het antwoord is klaar en duidelijk: de Olympische Spelen van 2021. Moesten de Spelen niet met een jaar uitgesteld zijn, had hij nu zeker nog geen streep getrokken onder het seizoen.

Het is het doel dat nog overblijft en misschien wel het meest haalbaar is. Voor zijn legacy is het uiteraard belangrijk om zoveel mogelijk grandslamtitels te behalen om zo te proberen Nadal en Djokovic in aantal achter zich te houden. De laatste Grand Slam-triomf van Federer dateert van ruim twee jaar geleden in Melbourne.

LEGE VLEK

Federer kan zijn grote concurrenten nog altijd het vuur aan de schenen leggen. Het is dus niet uitgesloten dat er nog een Grand Slam bijkomt, maar het zal toch verre van evident zijn. Dan is het beter te focussen op die ene lege vlek nog op zijn palmares: goud in het enkelspel op de Olympische Spelen. Een medaille zat er wel al in: op Wimbledon in 2012 was Federer verliezend finalist tegen Andy Murray.

En toch is het opvullen van die lege vlek mogelijk niet zijn voornaamste motivatie. Op de Spelen verdedig je immers niet zozeer jezelf, maar wel je land. Federer heeft wel degelijk al olympisch goud in zijn kast hangen: in 2008 vormde hij samen met Stanislas Wawrinka het beste dubbelduo in Peking.

NOG EENS COMBO FEDEXPRESS - STAN THE MAN?

Federer heeft al laten doorscheren dat dat één van zijn beste tennisherinneringen is en op sociale media alludeerde hij samen met zijn landgenoot er al eens op om het nog eens opnieuw te proberen. Vormt hij volgend jaar opnieuw een duo met Wawrinka, dan zal een gouden medaille in het dubbelspel Federer wellicht evenveel deugd doen dan een eindzege in het enkelspel.

Al zal hij dat laatste ook niet zomaar laten liggen als het enigszins kan. Doordat het in de eerste ronden een best-of-3 is, zal hij in principe op weg naar een eventuele finale ook minder energie verspelen dan in een Grand Slam. Dat kan in zijn voordeel spelen. Zeker nu die lange mannenmatchen uit de wereld verholpen zijn. In Peking speelde hem dat wel nog parten. Dat moet in Tokio anders. Maar eerst dus een lange rustperiode.