Roger Federer heeft bijkomende operatie ondergaan en speelt niet meer in 2020

Roger Federer heeft voor zichzelf al uitgemaakt dat hij dit jaar geen wedstrijden meer zal spelen, of er nu nog toernooien doorgaan of niet. Dat heeft niet zozeer met de coronacrisis, maar wel met zijn eigen lichaam te maken. Federer is onlangs immers opnieuw onder het mes gegaan.

De Zwitser was nog aan het revalideren van een knieblessure. "Nadat ik een terugval kende tijdens mijn revalidatie, moest ik een paar weken geleden een bijkomende kijkoperatie aan mijn rechterknie ondergaan", schrijft Federer op Twitter. Het doet hem terugdenken aan een blessure aan diezelfde knie enkele jaren geleden. "Zoals in 2017 ben ik van plan om de nodige tijd te nemen om 100% klaar te zijn om te spelenop het hoogste niveau. Ik zal mijn fans en de tour missen, maar ik kijk er naar uit om iedereen terug te zien bij de start van het seizoen in 2021." pic.twitter.com/zXnR7gAZQA — Roger Federer (@rogerfederer) June 10, 2020 Zo zal de Australian Open het enige toernooi zijn waar hij aan deelgenomen heeft in 2020. Federer haalde in Melbourne de halve finales en verloor daarin van de latere winnaar Novak Djokovic.