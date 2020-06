Xavier Malisse blikt terug op zijn carrière: "Die halve finale doet nog steeds pijn"

Xavier Malisse heeft er een mooie carrière opzitten in het tennis. De 39-jarige Belg beleefde zijn hoogtepunten misschien wel in 2002. Dan haalde hij de halve finales van Wimbledon en stond hij op de 19de plaats op de ATP-ranking. Hij legt zelf uit dat hij door het tennis altijd een mooi leven heeft gehad, maar toch lijkt die halve finale op Wimbledon hem geen gelukkig gevoel te geven. "Die halve finale doet nog steeds pijn", legde hij uit in een interview bij Het Nieuwsblad.