Throwback 9 juni 2001: Clijsters vs Capriati in de finale van Roland Garros

In 2001 stond tennisminnend België in rep en roer. Op 7 juni won Clijsters de halve finale op het tennistoernooi van Roland Garros van Justine Henin. Beide dames stonden toen nog aan het begin van hun carrière en hadden nog geen grandslam gewonnen. Twee dagen later op speelde Clijsters de finale.

Op zaterdag 9 juni 2001 namen Kim Clijsters en Jennifer Capriati het tegen elkaar op in de finale van Roland Garros. Clijsters was net 18 geworden en stond zelfs nog niet in de top 10 van het vrouwentennis. Jennifer Capriati was 25 en had eerder op het seizoen de Australian Open al gewonnen.

Zelfs toenmalig kroonprins Filip en zijn vrouw Mathilde waren naar Parijs afgezakt om getuige te zijn van een stukje Belgische sportgeschiedenis. Clijsters was namelijk de eerste Belgische vrouw ooit in de finale van een grandslamtoernooi.

Goed begonnen...

De Belgische fans kijken in de eerste set vol ongeloof toe hoe Kim Clijsters haar wil oplegt aan de Amerikaanse. In een mum van tijd staat het 6-1. In de tweede set wordt het enthousiasme van de Belgen getemperd want Capriati wint met 4-6. Alles zal afhangen van de beslissende derde set.

Niet gewonnen...

Clijsters komt op twee punten van een historische titel maar krijgt geen matchbal van de Amerikaanse. Bij 11-10 krijg Capriatie haar tweede matchbal, en Capriati verzilvert die matchbal ook. Na 2u21min tennis moet de jonge Clijsters zich gewonnen geven.

De eerste Belgische grandslamoverwinning laat op zich wachten tot 2003. Justine Henin wint dan de finale op Roland Garros tegen - hoe kan het ook anders - Kim Clijsters.