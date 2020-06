Tennistoernooien kunnen niet rap genoeg komen: Yanina Wickmayer mist het competitiegevoel zwaar

Voor Yanina Wickmayer mag de wedstrijdloze periode er stilaan wel gaan opzitten. Spelers en speelsters zijn gewoon om elke week het beste van zichzelf te geven en voor elk punt te vechten. En nu zitten ze thuis zonder een volgend doel in het perspectief.

Recent is in heel wat landen wel opnieuw de training kunnen hervatten, dat is alvast een positief teken. Maar het blijft toch een lange periode zonder wedstrijden en dat moet voor heel wat spelers en speelsters toch bevreemdend aanvoelen.

Zo ook voor Yanina Wickmayer. Ze laat zich erover uit op haar Instagrampagina. "Ik mis het gevecht, de emoties, de adrenaline, de overwinningen, de uitdagingen..." Er staat ook een foto van Wickmayer bij wanneer ze het uitschreeuwt op de tennisbaan. Van al deze emoties blijft ze voorlopig verstoken.

De coronaperiode herinnert spelers en speelsters er alvast aan hoezeer ze houden van het competitieve aspect van hun sport.