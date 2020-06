Nick Kyrgios heeft opnieuw van zich laten horen: "Het ging er stevig aan toe en een dag later won ik van Rafael Nadal"

Met Nick Kyrgios heeft de tenniswereld de laatste jaren er een zeer opvallend figuur bij gekregen. Het enfant terrible heeft al veel van zich laten horen en ook nu deed hij enkele memorabele uitspraken in een podcast.

Zo was hij eens dronken toen hij een dag later tegen Nadal moest spelen. "Het was een fantastische avond en er werd stevig gedronken. Een dag later speelde ik tegen Nadal, maar ik zou er mijn speelstijl niet door veranderen. Mijn snelheid was minder door de kater, maar ik speelde agressief en alles was juist. Het moest gewoon zo zijn", aldus Kyrgios in de podcast van komiek Elliot Loney.

Volgens Het Laatste Nieuws is de kans groot dat Kyrgios het hier heeft over de kwartfinale van het tornooi van Cincinnati in 2017. Daar won het enfant terrible in twee sets van de ervaren Spanjaard.