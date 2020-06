Tennistoernooien doen intrede in België vanaf midden juni

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat vanaf deze week weer sportwedstrijden voor een beperkt zonder publiek mogelijk zijn. In juli kan het dan al met een beperkt publiek. Dit werd bevestigd in het ministerieel besluit en de AFT heeft intussen niet stilgezeten.

Dat is de tennisfederatie in Franstalig België. De Waalse tennisbond heeft na de aankondiging van de overheid beslist om vanaf 15 juli opnieuw tennistoernooien toe te laten. Dit wel onder bepaalde omstandigheden en er zal ook een zeker protocol gerespecteerd moeten worden.

CONTACT MET TENNISCLUBS

Dit gaat dan vooral om kleinere toernooien en ook om de jeugd de kans aan te bieden om wedstrijden te spelen. Het regionale secretariaat van de AFT heeft contact genomen met de verschillende tennisclubs om de organisatie van toernooien tot stand te brengen.

Op toernooien op het hoogste niveau van het internationale tennis is het overigens zeker nog wachten tot de maand augustus. Dat er vanaf juli in ons land weer toernooien met publiek zijn toegestaan, is wel goed nieuws voor de European Open in Antwerpen, dat voor oktober geprogrammeerd staat.