David Goffin zal dan toch kunnen openen op Ultimate Tennis Showdown

Wie David Goffin graag nog eens een match had zien spelen, had de openingsdag van de Ultimate Tennis Showdown al aangekruist. Hij zou op het toernooi van Patrick Mouratoglou de opener spelen. Dat was echter voor het uitstel, maar dat plan blijft behouden.

Eerst was de Ultimate Tennis Showdown al voorzien voor mei. Initiatiefnemer Mouratoglou moest door corona de startdatum toch opschuiven naar 13 juni. Zaterdag kan het dan toch van start gaan. De openingsaffiche is nog altijd dezelfde: David Goffin vs Alexei Popyrin. Goffin mag dus nog altijd de openingsmatch voor zijn rekening nemen. Hopen dus maar dat het toernooi kan beginnen met een Belgische zege. Wellicht worden er ook een aantal creatieve regels geïntroduceerd. Wel wil Mouratoglou er geen show van maken. ECHTE COMPETITIE De trainer van Serena Williams beschouwt het evenement als een echte competitie en aan het eind zal er ook een kampioen gekroond worden.

