47-jarige Italiaan speelt al 25 jaar tennis... zonder ook maar één keer te winnen: "Ik geef niet op"

Het tennis heeft ons al tal van fantastische en heroïsche verhalen bezorgd, maar er is ook de andere kant van de medaille. Die van de omgang met teleurstellingen. Daar weet Enrico Becuzzi alles van. De Italiaan is actief op het Challenger-circuit.

Becuzzi is inmiddels 47, maar speelt nog altijd en doet zijn verhaal bij Clarin.com. In 1995 speelde hij een eerste keer competitie en kreeg hij tweemaal een 6-0 om de oren. Ook 25 jaar later is het nog altijd wachten op die eerste zege. "Op een toernooi in Sofia stond ik een keer op het punt om een wedstrijd te winnen. Maar ik geef niet op."

Met een totaal aan iets meer dan elfduizend euro prijzengeld over een hele carrière moet het niet gemakkelijk leven zijn. "Mijn hele leven al verblijf ik in hotels met minder dan een halve ster, ik heb zelfs al op luchthavens geslapen. Soms geeft het leven je niet wat je zo graag wilt."

Ik moet klaar zijn voor mijn grote dag

Een verklaring voor zijn magere resultaten heeft Becuzzi wel. "Mijn opslag is heel zwak. Fysiek sta ik op het niveau van de gemiddelde speler. En mentaal... Soms voel ik me geweldig op de court, maar soms ook volledig leeg." Niet simpel dan om een match te winnen. Toch hoopt de veteraan om eens op de ATP-ranglijst te geraken. "Ik stop niet met spelen, want ik moet klaar zijn voor mijn grote dag."