Rafael Nadal geniet voortaan een nieuw speeltje van meer dan vijf miljoen euro

We are proud to announce that @rafaelnadal joins our family of owners. ❤️ . Rafael Nadal has recently commissioned an #80SunreefPower catamaran. An avid multihull enthusiast, the international tennis superstar has selected the shipyard’s latest motor yacht model, having visited and chartered Sunreef Yachts’ catamarans in the past. . . The first unit from the 80 Sunreef Power range is to premiere in September 2019 at the @cannesyachtingfestival . . #sunreef #sunreefyachts #catamaran #luxuryyacht #powercatamaran #yacht #rafaelnadal #tennis #rafa #vamosrafa

