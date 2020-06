Toernooi voorzien voor eind oktober annuleert: sowieso kans minder voor tal van Belgische speelsters

Welk toernooi kan er wel doorgaan dit najaar en welk niet. Het is nog altijd grotendeels een open vraag, al hebben ze in Luxemburg beslist om niet langer te wachten om de knoop door te hakken. Het toernooi van Luxemburg zal in 2020 niet plaatsvinden.

Opnieuw een toernooi dat sneuvelt dus op de WTA-kalender en ook een domper voor de Belgische speelsters. Dit was natuurlijk één van de meest nabij gelegen toernooien. Elise Mertens, Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck deden er dan ook telkens mee de voorbije jaren. Deze keer zullen ze dus niet naar Luxemburg moeten afzakken. Nochtans was het toernooi pas gepland van 19 tot en met 25 oktober. Nog tijd genoeg dus, maar ook in de laatste maanden van 2020 zullen er aanpassingen nodig zijn betreffende het coronavirus. De organisatie meent dat ze niet kan tegemoet komen aan de verschillende veiligheidseisen. KLEIN COMPLEX Het is in Luxemburg nogal een eerder klein complex. Om dan al die speelsters en hun entourage te ontvangen en ook nog de social distancing te respecteren, zou een moeilijke zaak worden.