Nog één plekje vrij op exhibitietoernooi van Thiem: al 5 spelers uit top 15 zegden toe

Dominic Thiem, de derde beste speler ter wereld op basis van de meest recente ranking, heeft zijn zinnen gezet op exhibitietoernooien. Dat is bij gebrek aan officiële toernooien hét alternatief om deze zomer tennis te krijgen. Thiem gaat er ook zelf één organiseren.

Dominic Thiem had al toegezegd om deel te nemen aan een exhibitietoernooi in de Balkan, maar houdt nu ook een eigen toernooi in eigen land. Het Oostenrijkse Kitzbühel zal van 7 tot 11 juli het decor vormen voor een competitie tussen acht spelers.

FORMAT VAN ATP FINALS

Er zal gespeeld worden volgens het format van de ATP Finals. Dat wil dus zeggen: eerst een poulefase met twee groepen van vier spelers. De beste twee van elke groep stootten door naar de halve finales en de winnaars in dat stadium kwalificeren zich voor de finale.

Het deelnemersveld oogt al indrukwekkend. Naast Thiem tekenen er met Berrettini, Monfils, Rublev en Khachanov nog vier spelers uit de top 15 present. Ook Coric en Novak zullen deelnemen. Het staat nog niet vast wie de achtste en laatste deelnemer gaat worden. Er zal in Kitzbühel op gravel gespeeld worden, de favoriete ondergrond van Thiem.