"Hier kan ze van profiteren", denkt Henin over ex-concurrente Clijsters

Kim Clijsters had zich haar comeback ongetwijfeld anders voorgesteld. Na twee wedstrijden werd het tennis stopgezet vanwege de coronacrisis. Maar volgens Justine Henin kan dit ook positief uitdraaien voor Clijsters.

"Het is zeker niet ideaal, zo'n onderbreking", zegt Henin bij Sudpresse. "Maar Kim had nog wel wat werk, vooral op fysiek vlak. Ik heb gehoord dat ze tijdens deze onderbreking knieproblemen laat behandelen en ze nog steeds gemotiveerd is. Ik denk dat ze er echt wel van kan profiteren als ze deze periode goed doorkomt. Ze zat nog maar in het begin van de comeback en speelde acht jaar niet. Deze onderbreking lijkt dan opeens heel kort", is Henin hoopvol.

"Mooie boodschap van Kim"

Henin is één jaartje ouder dan Clijsters en weet ongeveer hoe het lichaam van een 37-jarige Clijsters reageert op kwaaltjes. "Ik merk dat het veel langer duurt om van kwetsuren te herstellen. Maar ik vind het wel een heel mooie boodschap van Kim om te tonen dat je carrière niet gedaan is als je mama geworden bent", besluit Henin.