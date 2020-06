Djokovic, Thiem en co lokken veel volk naar Adria Tour

Novak Djokovic, Dominic Thiem, Grigor Dimitrov en Sacha Zverev zijn enkele van de grote namen die deze maand zullen tennissen op de Adria Tour. En dat lokt volk.

In totaal is er plek voor zo'n 4.000 personen in het stadion in Belgrado en dat zal al tot de helft gevuld zijn. Er werden eerst 1.000 tickets aangeboden, maar die waren in zeven minuten al uitverkocht. Daardoor besloot de organisatie om nog eens 1.000 tickets online te zetten.

De organisatie liet wel weten dat de veiligheidsmaatregelen zullen nageleefd worden. Zo zal er telkens een meter tussen zitten en zijn er in het stadion mondmaskers en alcoholgels ter beschikking.

De Adria Tour lokt enkele van de beste tennissers naar de Balkan en dat is te zien aan de interesse in het toernooi.