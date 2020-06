Amerikaans supertalent laat van zich horen, zowel op als naast het veld

Coco Gauw is nog maar zestien jaar, maar het Amerikaans supertalent heeft al heel wat monden doen open vallen.

Op het veld laat ze haar resultaten voor zich spreken. Zo behaalde ze vorig jaar haar eerste WTA-titel op amper 16-jarige leeftijd. Ook John McEnroe voorspelt haar een grote toekomst. "Ik kan het mij niet voorstellen dat ze voor haar 20e geen nummer 1 zou zijn."

Maar Gauff laat ook naast het veld van zich horen en doet dat op een positieve manier. Op sociale media circuleren verschillende foto's en video's van Gauff die mee protesteert in de strijd tegen racisme.

Op filmpjes is de Amerikaanse te horen, terwijl ze een geweldige speech aflegt. In minder dan drie minuten toont Gauff hoe welbespraakt en intelligent ze wel niet is. Dat kon dan ook op enorm veel steun rekenen binnen de tenniswereld.

Kim Clijsters noemde Gauff een voorbeeld. ""Bedankt om een meisje te zijn van wie mijn dochter kan leren en naar wie ze kan opkijken. Het begint allemaal thuis", zegt Clijsters. Ook tennisser Chris Evert was tevreden met de inspanningen van Gauff. "Goed gedaan, Coco. Een voorbeeld, een leidersfiguur, een visionair is in de maak."