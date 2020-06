Volgens Rafael Nadal ziet het er niet goed uit voor Grand Slam-toernooi: "Het kan dan echt niet doorgaan"

Het is nog niet duidelijk welke wedstrijden er dit seizoen nog afgewerkt kunnen worden in het tennis. In augustus staat normaal de US Open op het programma, maar volgens Rafael Nadal is de kans voorlopig klein dat het kan doorgaan.

Nadal ziet de US Open voorlopig niet doorgaan. Hij vertelde het in een interview bij Associated Press. "We moeten weten hoe de situatie binnen enkele maanden in New York is. Deze stad is namelijk een plaats waar het coronavirus zich snel aan het verspreiden is. Op dit moment zeg ik nee, het kan niet doorgaan", aldus de Spanjaard.

Toch is Nadal nu niet echt bezig met de sport. "Ik focus mij nu op het leven. Ik hoop dat we snel terug kunnen leven in een normale maatschappij. Ik mis het wel, maar ik ben er op dit moment niet echt mee bezig", legde Nadal uit.