Throwback: op 4 juni 2005 won Justine Henin voor de eerste keer Roland Garros

Op 4 juni 2005 had Justine Henin voor de eerste keer in haar carrière Roland Garros gewonnen. Ze won vlot met 6-1 en 6-1 van Mary Pierce. Henin zou daarna nog twee keer Roland Garros winnen.

