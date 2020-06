Toptennisster heeft haar bedenkingen bij 'Blackout Tuesday': "Ik moet mij erbij neerleggen dat ze alleen dit hebben bijgedragen"

Osaka had duidelijk woorden op twitter. "Ik weet niet of ik kwaad moet zijn op de mensen omdat ze alleen maar een zwart vierkant tonen op sociale media of dat ik blij moet zijn, omdat ze ook helemaal niets hadden kunnen doen", legde de nummer 10 van de wereld uit. "Ik moet er bij mij neerleggen dat ze alleen dit hebben bijgedragen."

I’m torn between roasting people for only posting the black square this entire week...Or, accepting that they could’ve posted nothing at all so I should deal with this bare minimum bread crumb they have given.