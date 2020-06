"Arresteer anarchistische losers": John Isner kiest andere kant in debat over protesten in VS, Osaka heeft repliek in huis

John Isner is net als vele mensen wereldwijd diep geraakt door de dood van George Floyd. De tennisspeler vroeg ook al om gerechtigheid voor de agenten die het overlijden van de man op hun geweten hebben, maar veroordeelt wel de relschoppers in de VS.

Heel wat mensen uit de tenniswereld hebben net hun steun verklaard voor de protesten en de strijd tegen racisme. Heel wat van deze protesten zijn de voorbije week in de VS echter op geweld uitgedraaid. Zo werd onder meer St. Johns, de kerk tegenover het Witte Huis, in brand gestoken.

St Johns church is a 205 years old historic landmark and place of healing. This is absolutely pathetic. Arrest these anarchist losers. https://t.co/mWSFFO3QFQ — John Isner (@JohnIsner) June 1, 2020

Daar was Isner niet over te spreken. "De kerk St. Johns is een 205 jaar oud monument en een plaats van genezing. Dit is zielig. Arresteer deze anarchistische losers", klinkt zijn niet mis te verstane boodschap. Ook in een andere tweet riep Isner om op mensen die dingen in brand steken te arresteren.

When you tweet about the lootings before you tweet about the death of an unarmed black man 🤡🤡🤡🤡 — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) June 1, 2020

Naomi Osaka diende Isner zonder hem bij naam te dienen van antwoord. "Wanneer je tweet over de plunderingen vooraleer je tweet over de dood van een ongewapende zwarte man... Ik zie mensen die een spook waren op Twitter, maar zodra de plunderingen begonnen ons wel laten weten hoe ze zich voelen."