Roland Garros heeft hoop op volle tribunes nog niet opgegeven: "Die magie willen we absoluut behouden"

Roland Garros zou in het najaar van 2020 alsnog zijn volgende editie moeten krijgen. Als het tennisseizoen hervat kan worden, zal dat in eerste instantie zeker zonder publiek zijn. In Parijs hopen ze wel nog toeschouwers te kunnen verwelkomen.

Dat heeft toernooidirecteur Bernard Giudicelli duidelijk laten verstaan tijdens een online gesprek georganiseerd door speler Gaël Monfils. "Zoals alle grote toernooien is ook Roland Garros steeds weer een interactie tussen spelers en publiek. Dat is de magie en die magie willen we absoluut behouden." UITBREIDING Giudiceli maakt zich ook sterk dat de mogelijkheden aanwezig zijn om minstens een deel van de stadions te vullen. "Ik denk dat door de uitbreiding van het complex op zijn minst een beperkt aantal toeschouwers moet kunnen toegelaten worden. De bescherming van alle spelers, toeschouwers en personeelsleden kan gegarandeerd worden." Al beseft de Fransman ook wel dat het niet allemaal in de handen van de organisatie ligt. "Het is de overheid die beslist over het aantal toegelaten toeschouwers." Roland Garros werd verplaatst door de coronacrisis en zou van start moeten gaan op 20 september.