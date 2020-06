Nieuwe piste voor US Open: bubbel van twee toernooien kan Grand Slam redden

Een beslissing over de US Open en het al dan niet doorgaan van het toernooi valt binnen enkele weken. Uiteraard hoopt men in Amerika van wel en denkt men na over verschillende pistes om dit realiseerbaar te maken. Zo kan het dat de US Open een bubbel gaat vormen met een ander toernooi.

De Amerikaanse tennisfederatie is met dit voorstel naar voren gekomen, zo meldt The New York Times. De bedoeling zou zijn om het toernooi van Cincinnati zijn periode op de kalender te laten behouden, maar dit evenement te verhuizen naar een locatie in de buurt van New York. QUARANTAINEREGELS Zo zouden spelers en speelsters die deelnemen aan wat bekendstaat als het toernooi van Cincinnati en de US Open één bubbel kunnen vormen. Een mogelijk obstakel voor dit plan is nog eventuele quarantaineregels, die zouden voorzien dat spelers die uit Europa naar de VS reizen zelf in quarantaine zouden gaan. Eerder werd al nagedacht over de mogelijkheid om spelers en speelsters uit Europa, Zuid-Amerika en Azië met een chartervlucht over te brengen naar de States.