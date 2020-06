BlackOut Tuesday: Van Uytvanck en allerlei andere sporters doen mee aan sociale campagne tegen racisme

BlackOut Tuesday. Het is de hashtag die vandaag op heel wat sociale mediakanalen te bespeuren is als steunbetuiging voor de familie van George Floyd en de strijd tegen racisme. Ook tennisspeelster Alison Van Uytvanck doet eraan mee, maar ze is dus zeker niet alleen.





