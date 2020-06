Tsitisipas zal meer letten op wat hij zegt: "Geen grootspraak meer voor mij"

De jonge Griek Stefanos Tsitsipas zal in de toekomst wat meer zijn woorden wikken en wegen, althans dat zegt hij zelf toch. De nummer 6 van de wereld deed na zijn winst in de ATP Finals van London vorig jaar enkele opmerkelijke uitspraken.

"Ik ga in 2020 een grandslamtitel winnen", klonk het toen bij Tsitsipas. Maar hij beseft dat die uitspraak hem onnodig veel druk heeft opgelegd. "Achteraf gezien... het was grootspraak die nauwelijks serieus te nemen was. Ik moet niet zo snel zo hoog willen mikken en kan me beter op het heden concentreren", geeft hij nu toe.

Sinds de US Open van 2016 zijn alle overige 13 grandslamtoernooien gewonnen door Federer, Djokovic en Nadal. Tsitsipas zal van goede huize moeten zijn om voorbij de gevestigde waarden te geraken.

"Maar ik houd ermee op om zo vaak te zeggen dat ik een grandslamtoernooit wil winnen. Ik zou het graag willen, maar moet meer relaxed zijn," aldus Tsitsipas.