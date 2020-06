Juju wordt 38, beste Belgische tennisster aller tijden?

Belgische tennisfans werden zo'n vijftiental jaar geleden verwend. Met Justine Henin en Kim Clijsters stonden twee Belgische dames aan de top van het internationale vrouwentennis. Justine Henin wordt vandaag 38 jaar, tijd voor een carrière-overzicht 'full of firsts'

Eerste toernooiwinst

Justine Henin had bij de junioren al wel wat gewonnen, maar haar intrede bij de profs in 1999 kon ook tellen. Haar eerste WTA-toernooi in Antwerpen wist ze meteen te winnen. Ze was daardoor de vijfde tennisspeelster die als debutant een WTA-toernooi won.

Eerste Grand Slam (winst)

Henin ontpopte zich tot een echte gravelspecialiste. In 2001 haalde ze de halve finale op Roland Garros, maar op een eerste overwinning was het wachten tot 2003. In Parijs versloeg ze notabene Kim Clijsters overtuigend met 6-0, 6-4. Voor de Belgische sport kon er die dag niets verkeerd lopen aangezien de winnares sowieso geschiedenis zou schrijven, het was immers het eerste grandslamtoernooi dat gewonnen werd door een Belgische. In totaal zal Henin 7 grandslamtoernooien winnen. 4x Roland Garros, 1x Australian Open en 2x US Open.

Eerste van de wereld

In totaal staat Henin 117 weken lang aan de leiding van het WTA-klassement. De eerste keer dat ze die leidersplaats kan veroveren is in 2003 na winst in de US Open (opnieuw tegen Clijsters) en in Zürich. In 2004 gooide een virus roet in het eten maar in 2006 zorgde winst in Roland Garros en finaleplaatsen op de andere Grand Slams ervoor dat Henin opnieuw op plaats 1 kwam.

Eerste op Olympische Spelen

Henin schitterde niet alleen op de WTA-toernooien, in 2004 deed ze in Athene mee op de Olympische Spelen. Na een lastig seizoen waar een virus haar lang buiten strijd hield, ging Henin zonder verwachtingen naar Griekenland.

Vooral de halve finale tegen Anastasia Myskina is eentje voor de geschiedenisboeken. In de beslissende set staat Henin 5-1 achter. De Waalse vindt echter wonderwel nieuwe moed en wint de set met 8-6. "Vanaf dan wist ik: de finale win ik ook", zei Henin achteraf. En jawel, met tweemaal 6-3 won Henin van Mauresmo en behaalde ze een gouden medaille op de Olympische Spelen.