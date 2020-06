De ideale quarantaine: de villa van Djokovic in Marbella is dé bestemming van uw dromen

Novak Djokovic heeft al heel wat trofeeën kunnen showen op idyllische plekjes en nog zo'n plaats is zonder twijfel zijn villa in Marbella. Inmiddels zijn de maatregelen al versoepeld, maar Djokovic verbleef daar ook tijdens de lockdown. We kunnen hem geen ongelijk geven.

Het Laatste Nieuws is aan recente beelden en informatie over de villa van Djokovic geraakt. De optelsom loont de moeite. Negen(!) slaapkamers, een zwembad, cinemaruimte, biljart-en tafeltennisvertrek, gymzaal, sauna, jacuzzi, bar en een barbecueruimte: het maakt allemaal deel uit van dit waanzinnige complex. TENNISTERREIN MAG NIET ONTBREKEN En uiteraard is er ook het voor Djokovic voornaamste: een tennisterrein. De Serviër verblijft er meestal tijdens de winter, maar bracht er dus nu ook tijd door terwijl het coronavirus uitbrak. Zijn eigenlijke woonplaats is gevestigd in Monte Carlo. Al blijven de eigendommen van Djokovic niet hiertoe beperkt. De meervoudige grandslamkampioen heeft ook nog vastgoed in Belgrado, Dubai, New York en Miami.