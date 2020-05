Ana Ivanovic steunt nu volop de carrière van haar echtgenoot

Ana Ivanovic kennen we nog van haar overwinning op Roland Garros in 2008. Of als de speelster die het jaar voordien de finale in Parijs verloor van Justine Henin. Eind 2016 stopte de Servische met tennissen. Nu ondersteunt ze vooral de carrière van haar echtgenoot.

Dat is ook geen onbekende: het is de Duitse ex-voetballer Bastian Schweinsteiger. Samen met hun twee zonen hebben ze met hun twee zonen een mooi leven uitgebouwd in Chicago. Hun actieve sportcarrière ligt dus achter hen, al wenkt er volgens Ivanovic al een nieuwe loopbaan voor haar man.

"Ik ben ervan overtuigd dat 'Basti' op een dag een geweldige trainer zal zijn. Hij heeft er de passie voor, kan goed met mensen omgaan en weet veel over voetbal", zegt Ana Ivanovic over haar echtgenoot in een interview met Welt am Sonntag.

MOEILIJK EINDE EIGEN LOOPBAAN LIGT ACHTER HAAR

Het is alvast mooi om de toewijding tussen beide topatleten vast te stellen. En dat Ivanovic de moeilijke periode aan het einde van haar sportieve carrière helemaal achter zich heeft gelaten. Na haar titel op Roland Garros bereikte ze immers nooit meer het echte topniveau, al haalde ze in 2015 wel nog een keer de halve finales in Parijs.