📷 Yanina Wickmayer stelt belangrijk lid van haar bubbel voor: "Geniet van de kleine dingen in het leven"

Yanina Wickmayer haalt haar kracht nu even niet door punten te winnen op het tennisterrein, maar wel door tijd te spenderen met haar naasten. Dat kan inmiddels door de versoepeling van de coronamaatregelen al iets meer. Ze stelt dan ook met trots haar bubbel voor.

Bubbel. Het is alvast een kandidaat voor 'woord van het jaar', want het is een term die iedereen nog wel enige tijd zal gebruiken. Yanina Wickmayer vormt natuurlijk een bubbel met haar echtgenoot Jérôme Van der Zijl, maar nog een ander belangrijk iemand maakt er deel van uit.

Dat is haar petekindje Eden. Dat blijkt uit een foto en een Instagrampost van Wickmayer. "Dit is hoe mijn inside bubbel er langs buiten uitziet", schrijft ze er bij. "Geniet van de kleine dingen in het leven, want dat worden speciale herinneringen."