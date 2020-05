Speler uit top 15 moet operatie ondergaan aan beide enkels

Nu het seizoen stilligt, is dit ook het moment om ingrepen te laten doen die eventuele problemen kunnen verhelpen. Bij Fabio Fognini situeren die zich aan beide enkels. De Italiaan heeft besloten om zich hiervoor te laten opereren.

Op het moment dat de wereldranglijsten bevroren werden, was Fognini het nummer elf van de wereld. De enkelblessures slepen al een tijd aan bij hem. Reeds 3,5 jaar speelt hij met pijn aan de linkerenkel. Twee jaar geleden begon ook de rechterenkel op te spelen.

Ernstig genoeg dus om hier iets aan te laten doen, zeker nu de eerstvolgende officiële tennismatch nog niet meteen in het verschiet ligt. Daarom heeft Fognini de knoop doorgehakt en geopteerd voor een operatie aan beide enkels.

Fognini is de echtgenoot van ex-speelster Flavia Pennetta, de US Open-winnares van 2015. Zelf bereikte Fognini één keer de kwartfinales van een Grand Slam, op Roland Garros in 2011.