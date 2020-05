Tennis boven! Federer verdient meer dan Messi en Ronaldo, Osaka grootverdiener bij vrouwen

Roger Federer staat dan wel niet op de eerste plaats van de ATP ranking, met zijn vermogen staat hij wel op de eerste plaats. De Zwitser verdiende afgelopen jaar 96 miljoen euro, meer dan voetballers Ronaldo en Messi. Bij de vrouwen is Osaka de grootverdiener.

Het is de eerste keer dat Federer aan de leiding staat in de lijst van Forbes die de bestbetaalde sporters opsomt. Messi was de afgelopen vier jaar de primus, maar zakt weg naar plaats drie. Tussen Federer en Messi staat Cristiano Ronaldo.

Van de 96 miljoen euro, komt maar liefst zo'n 90 miljoen van sponsordeals met onder meer Uniqlo en Mercedes-Benz. De top 3 ligt alleszins dicht bij elkaar. Neymar is de derde voetballer in de top vier. LeBron James vervolledigt de top vijf.

Slechts twee vrouwen in top 100

Bij de vrouwen is tennisster Naomi Osaka met bijna 34 miljoen euro de grootverdiener. Ook zij staat niet op nummer 1 in het WTA-klassement. Enkel Osaka en Serena Williams halen een plaatsje in de top 100 van alle atleten. Het is dan ook geen verrassing dat het om twee tennisdames gaat. Het tennis is met voorsprong de meest lucratieve sport voor vrouwen.

Niet elke tennisser doet het even goed. Nummer 1 van de wereld Novak Djokovic staat 'pas' op plaats 23 met 44,6 miljoen euro.

Er staan geen Belgen in de top 100.

Top 10

1. Roger Federer (tennis) – 95,56 miljoen

2. Cristiano Ronaldo (voetbal) – 94,64 miljoen

3. Lionel Messi (voetbal) – 93,74 miljoen

4. Neymar (voetbal) - 86,07 miljoen

5. LeBron James (basketbal) – 79,49 miljoen

6. Stephen Curry (basketbal) – 67,06 miljoen

7. Kevin Durant (basketbal) – 57,59 miljoen

8. Tiger Woods (golf) – 56,15 miljoen

9. Kirk Cousins (American football) – 54,53 miljoen

10. Carson Wentz (American football) – 53,27 miljoen

...

29. Naomi Osaka (tennis) - 33,75 miljoen

33. Serena WIlliams (tennis) - 32.48