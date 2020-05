Er werd opnieuw getennist in Tsjechië: minitornooi werd bij de vrouwen gewonnen door de favoriete

In Tsjechië stond van dinsdag tot donderdag een minitornooi op het programma. Het tornooi was achter gesloten deuren, maar er waren wel enkele supporters toegelaten. Bij de vrouwen won Kvitova en bij de mannen ging de zege naar Michael Vrbensky.

Het coronavirus heeft de tennissport niet klein gekregen. Er stond de voorbije dagen namelijk een minitornooi op het menu in Tsjechië. Het was wel met heel wat veiligheidsmaatregelen. Zo was het achter gesloten deuren (er waren enkele supporters toegelaten), de ballenrapers droegen handschoenen en de lijnrechters hadden een masker.

De overwinning bij de vrouwen ging uiteindelijk naar Petra Kvitova. Volgens Het Nieuwsblad won ze met twee keer 6-3 van Karolina Muchova. Bij de mannen was het een verrassing, want de winst ging naar Michael Vrbensky, de nummer 405 op de ranking.