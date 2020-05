Andy Murray maakt in juni comeback op de court

Andy Murray zal in juni zijn comeback maken op de tenniscourt tijdens een toernooi voor het goede doel. Dat toernooi wordt georganiseerd door zijn broer Jamie.

'Schroders Battle of the Brits' noemt het toernooit dat zal plaatsvinden van 23 tot 28 juni in het tenniscentrum van Roehampton.

Naast zijn broer, zal Andy Murray het opnemen tegen andere Britse tennissers zoals Dan Evans en Kyle Edmunds. De vier zullen allemaal enkel en dubbel spelen. De opbrengsten van het toernooi, waaronder dat van de tv-rechten die in handen zijn van Amazon Prime, zijn bedoeld voor de Britse gezondheidsdienst NHS.

Voor Murray wordt het zijn eerste tenniswedstrijd in een half jaar. Voor de lockdown had hij immers al drie maanden niet meer getennist