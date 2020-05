Worden kosten en inspanningen voor European Open beloond? "Kernploeg al sinds november bezig"

Het is koffiedik kijken wat het huidige tennisseizoen ons nog gaat brengen en ook of er dus zoals voorgaande jaren een toernooi komt in België. De European Open in Antwerpen is inmiddels een vaste afspraak geworden. We informeerden bij Dick Norman hoe de zaken er voor staan.

"We dachten eerst dat het voor ons geen enkel probleem ging zijn omdat we met ons toernooi op het einde van het jaar zitten. Nu blijkt toch dat dat virus niet op vier-vijf weken weg is. We blijven positief en hebben nog altijd ambities om te organiseren", benadrukt de toernooidirecteur tegenover Tenniskrant.be.

Als het toernooi kan doorgaan, zal dat wellicht wel aanpassingen vergen. "We zullen ons moeten aanpassen aan de maatregelen van de overheid. Ons toernooi is voor de tweede helft van oktober. We zien dat de maatregelen nu al versoepeld worden. We zijn nog maar mei. Het is moeilijk om te zeggen wat die zullen zijn in oktober. Eén van de mogelijke scenario's is om mensen per bubbel naast elkaar te laten zitten."

De vraag is ook hoe het voor de spelers zou zijn. "De spelers zitten anders gewoonlijk in de spelerslounche in groep, om samen te eten of te kaarten. Ik kan mij goed inbeelden dat het nu heel wat anders gaat zijn. We hebben in totaal een zestigtal spelers. Dat ze met dertig of veertig samen zitten te biljarten, zal nu niet de bedoeling zijn. Misschien zullen ze na het spelen van hun match zo snel mogelijk naar de hotelkamer moeten."

In elk geval zijn er al heel wat inspanningen geleverd om de editie van 2020 tot stand te brengen. "De kernploeg van de European Open is al sinds november van vorig jaar bezig met de volgende editie. Er zijn dus al kosten gemaakt, maar de zwaardere kosten, zoals voor het klaar maken van de tribunes en tenten, nog niet."