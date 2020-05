Kim Clijsters gaat deze zomer tennissen in teamcompetitie in de VS, mogelijk zelfs voor publiek

Kim Clijsters had al laten uitschijnen dat ze wel eens van de partij kon zijn op World Team Tennis. Deze teamcompetitie, een demonstratietoernooi, heeft zijn plannen voor de editie van 2020 nu concreet gemaakt. Er zal van 12 juli tot 2 augustus gespeeld worden in West Virginia.

The Green Briar in White Sulphus Springs om precies te zijn. In het stadion, met een capaciteit van 3000 toeschouwers, zouden 500 mensen toegelaten worden. Indien het regent, zal er gekozen worden voor een indoorbaan. Dan zouden er wel geen toeschouwers de matchen kunnen bijwonen.

NEW YORK EMPIRE

Organisator Carlos Silva heeft liefst 4,5 miljoen euro vrijgemaakt om dit alles tot stand te brengen. In totaal zijn er negen teams van vijf spelers of speelsters die op jacht gaan naar de overwinning. Clijsters is onder gebracht bij New York Empire. Ze zal aan de zijde spelen van Sabine Lisicki, Kveta Peschke, ex-prof Mardy Fish en Neal Skupski.

Alle wedstrijden zouden live uitgezonden worden op een Amerikaanse tv-zender of te bekijken zijn via het internet.