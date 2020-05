Tennisser voor de rechter gedaagd: voorlopig vrij op borg en celstraf tot drie jaar mogelijk

Dat het tennisseizoen nog altijd stilligt, is niet voor alle spelers de grootste bron van zorgen. Nikoloz Basilashvili is momenteel wel met andere dingen bezig. De Georgiër moet in zijn land voor de rechtbank verschijnen wegens huiselijk geweld.

Volgens zijn ex-vrouw zou hij haar geslagen hebben in het bijzijn van hun 5-jarig zoontje. Voorlopig is Basilashvili wel nog een vrij man, weliswaar op borgtocht. Kan hij voor de rechtbank zijn gelijk niet halen, dan riskeert hij een celstraf tot drie jaar. ONSCHULDIG PLEITEN Volgens zijn advocaat gaat Basilashvili onschuldig pleiten. De tennisser rekent dus op de vrijspraak. Afwachten wat de rechter in Tbilisi gaat beslissen en of Basilashvili na deze hele zaak de draad weer kan oppikken en opnieuw kan focussen op het sportieve. Basilashvili heeft drie titels op zijn palmares staan, die hij de voorbije twee jaar verzamelde, twee op gravel en één op hardcourt. Eén keer bereikte hij de tweede week van een Grand Slam, op de US Open van 2018.